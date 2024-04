ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Bank an - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank vor den am 25. April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal von 15,00 auf 15,20 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein aktualisierte laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell, unter anderem, um die Mitteilungen der Bank von Ende März zu berücksichtigen. Er hob seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie bis 2026 wegen etwas höherer Erträge als erwartet leicht an./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2024 / 19:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2024 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------