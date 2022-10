ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Börse auf 204 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 190 auf 204 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni passte sein Bewertungsmodell in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor dem Quartalsbericht an die jüngsten Handelsvolumina an./ag/gl

