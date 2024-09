ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Telekom auf 40 Euro; 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 31 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Das Glück begünstigt den Mutigen", überschrieb Analyst Akhil Dattani seinen am Dienstag vorliegenden Kommentar zum Telekomriesen. Die Bewertung der Aktie sei trotz mehr als einer Kursverdoppelung in den vergangenen viereinhalb Jahren nicht anspruchsvoller geworden, da das Ergebnis je Aktie im selben Zeitraum ebenso deutlich gestiegen sei. Dattani führt das auf mögliche Sorgen bezüglich einer Wachstumsverlangsamung zurück, die er nicht teilt. Er lobte die Strategieumsetzung, die immer noch beneidenswerten organischen Wachstumsaussichten und etliche gute Zukäufe. Wegen seiner optimistischen Erwartungen an den Kapitalmarkttag hatte Dattani der Aktie bereits im Juni den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Sie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan./gl/ag

