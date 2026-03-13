Fresenius Aktie

Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.03.2026 12:34:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Fresenius SE auf 56,60 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius (Fresenius SECo) von 53,60 auf 56,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie bleibt zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das Management des Medizinkonzerns habe die Voraussetzungen für ein weiteres Jahr mit Ergebnisüberraschungen und steigenden Zielen geschaffen, schrieb David Adlington am Donnerstagabend. In einem unsicheren Umfeld dürften die Anleger zudem von den Defensivqualitäten und der günstigen Bewertung der Aktie angezogen werden. /rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 20:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

mehr Nachrichten