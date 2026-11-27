Fresenius Aktie
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
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27.11.2026 14:28:39
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Fresenius SE auf 60,40 Euro - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius (Fresenius SECo) von 55,20 auf 60,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. 2027 könnte wieder ein Jahr werden, in dem die fundamentale Ausgangslage schwierig erscheine, es aber eine Menge Chancen gebe, schrieben die Experten um David Adlington am Donnerstag in ihrem großen Ausblick für die MedTech-Branche. Sie weisen vor allem auf die "Kraft des Understatement" hin, wenn zunächst wenig versprochen, dann aber viel geliefert wird. Vorsichtige Planung lasse Spielraum. Insgesamt sehen die Experten einige Namen, die Wachstum und Value bieten - darunter auch Fresenius. Hier sehen sie auch noch Luft für die Markterwartungen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 22:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:25 / GMT
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