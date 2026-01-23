Intel Aktie

Intel

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

23.01.2026 10:49:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Intel auf 35 Dollar - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 30 auf 35 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Kennziffern des Halbleiterkonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das laufende Jahr habe jedoch enttäuscht, weshalb er seine Gewinnprognose (bereinigtes EPS) für 2026 reduziert habe. Das höhere Kursziel reflektiere die gestiegenen Bewertungsmultiplikatoren im Sektor./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:46 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:46 / EST

