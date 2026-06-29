Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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29.06.2026 16:34:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Lufthansa auf 8 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa vor Quartalszahlen von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Harry J Gowers rechnet für das zweite Jahresviertel der Fluggesellschaft mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 329 Millionen Euro. Damit liege er deutlich unter der Konsensschätzung von 602 Millionen Euro, schrieb der Experte in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Das neue Kursziel reflektiere seine erhöhten Gewinnschätzungen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2026 und 2027./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:38 / BST

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