ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Micron auf 1540 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Micron (Micron Technology) massiv angehoben von 550 auf 1540 US-Dollar und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sowohl die Quartalszahlen als auch der Ausblick des Halbleiterkonzerns auf das laufende Quartal lägen weit über den Erwartungen, schrieb Harlan Sur am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Noch beeindruckender findet er aber die deutliche Ausweitung der langfristigen individualisierten Verträge mit Schlüsselkunden von einem im Vorquartal auf nun 16. Damit werde Micron von einem zyklischen Hersteller zu einem Zulieferer, dessen Umsätze und Margen auf Jahre hin nach unten abgesichert seien. Sur schraubte seine Schätzungen deutlich nach oben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:15 / EDT

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