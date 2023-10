ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für MTU auf 240 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU (MTU Aero Engines) von 235 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Ergebnisschätzungen (EPS) für den Triebwerksbauer nach den Quartalszahlen etwas nach oben revidiert, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit liege er weiter über den Konsensprognosen. Die operative Ergebnismarge (Ebitda) dürfte nach 2025 steigen, was die Konsensprognosen nicht abbildeten. Zudem berücksichtigten die neuen Schätzungen den starken Euro zum US-Dollar./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 00:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 00:18 / GMT

