Nokia Aktie

Nokia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.06.2026 10:20:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Nokia auf 18 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nokia von 12 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dank neuer Kunden unter den großen Cloud-Unternehmen (Hyperscaler) oder spezialisierten Cloud-Firmen (Neoscaler) lege der Anbieter von Netzwerktechnik beim Wachstum den nächsten Gang ein, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend. Insgesamt sieht er für die Aktien der Finnen noch viel Luft nach oben./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 23:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 00:15 / BST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

mehr Nachrichten