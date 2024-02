ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Nvidia auf 850 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für NVIDIA nach Zahlen von 650 auf 850 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Quartalsbericht des Chipkonzerns sei dank der weiter hohen Nachfrage nach KI-Produkten deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Noch wichtiger sei, dass das Unternehmen auch im weiteren Jahresverlauf von einem Nachfrageüberhang ausgehe. Damit habe Nvidia die Sorgen über den Aufbau von Lagerbeständen und einer Korrektur im zweiten Halbjahr beschwichtigt./gl/la

