ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Oracle auf 84 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle nach Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres von 82 auf 84 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Eine konjunkturbedingte Nachfrageschwäche sei nicht in Sicht, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse des Software-Entwicklers deckten sich mit den Erwartungen. Die Aussagen zum zweiten Geschäftsquartal lägen wegen Währungseffekten etwas unter den Erwartungen./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2022 / 03:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2022 / 03:07 / BST

