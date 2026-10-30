ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Puma auf 26 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma (PUMA SE) von 24 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wendy Liu berücksichtigte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Erkenntnisse aus dem Bericht zum dritten Quartal, aber auch aktuelle Währungsentwicklungen und frische Branchendaten. Das herausfordernde Konsumumfeld, hohe Lagerbestände und der sich verschärfende Wettbewerb könnten dazu führen, dass die Trendwende bei dem Sportartikelhersteller länger dauere als erwartet./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:56 / GMT

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