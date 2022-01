ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für RWE auf 64 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 47,50 auf 64,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die europäischen Gas- und Strompreise hätten ein beispielhaftes Niveau erreicht, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Annahmen für die Strompreise und die Gewinne von RWE deutlich./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2022 / 22:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2022 / 00:15 / GMT

