Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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27.08.2026 13:04:39
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Salesforce auf 265 Dollar - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salesforce von 250 auf 265 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der SAP-Konkurrent habe mit den vertraglich abgesicherten Umsätzen (CRPO) die Erwartungen übertroffen, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag nach den Zahlen. In Verbindung mit der rekordhohen Nettoveränderung des jährlichen Auftragswerts (NNAOV) ebne dies den Weg für eine Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 01:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 06:00 / EDT
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