ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Sartorius auf 290 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Vorzugsaktie von Sartorius (Sartorius vz) von 235 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser passte seine Bewertungsmodelle für den Laborausrüster und die Tochter Sartorius Stedim Biotech in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die Ergebnisse des ersten Quartals und die aktuellen Einschätzungen der Auswirkungen der Corona-Krise an. Die Nachfrage im Bioprozess-Geschäft mit Pharmakunden weise eine starke Widerstandskraft auf, weshalb er den Stedim-Aktien den Vorzug gibt. Er hob deren Kursziel auf 242 Euro an./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2020 / 22:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2020 / 00:15 / BST