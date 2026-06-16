Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
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16.06.2026 12:04:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Scout24 auf 92 Euro - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 91 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der Bewertungskorrektur trenne sich bei den globalen Onlineportal-Betreibern die Spreu vom Weizen, schrieb Marcus Diebel am Montagabend. Dabei habe der Kapitalmarkttag von Scout im Mai mit der Präsentation seiner "Agentic OS für Immobilien" die Latte für die gesamte Branche gelegt. Die Berliner hätten vorgemacht, wie man sich an KI-Zeiten anpasse und wettbewerbsfähig aufstelle./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 23:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:15 / BST
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