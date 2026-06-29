Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
29.06.2026 23:04:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Siemens auf 345 Euro - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens vor den am 6. August erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 335 auf 345 Euro angehoben. Die Einstufung auf "Overweight" wurde bekräftigt. Zudem bleibt die Aktie auf der "Analyst Focus List". Analyst Phil Buller rechnet in seinem am Montagabend vorliegenden Ausblick mit einer Fortsetzung der starken Trends des Technologiekonzerns, die seit Jahresbeginn bereits zu sehen gewesen seien. Das Kursziel hob er auch an, da er sein Bewertungsmodell von Juni 2027 auf Dezember 2027 verlegte./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:32 / BST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens AG
|
23:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Siemens auf 345 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
17:58
|Stabiler Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich an Nulllinie (finanzen.at)
|
17:58