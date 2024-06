ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Swiss Re auf 135 Franken - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 120 auf 135 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem anstehenden Führungswechsel dürften bei dem Rückversicherer die Gewinne und letztlich auch die Kapitalausschüttungen an die Aktionäre verlässlicher sprudeln, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet daher mit einem weiter steigenden Aktienkurs./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2024 / 17:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2024 / 00:15 / BST

