thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
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15.10.2026 11:04:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 17 Euro - 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für thyssenkrupp von 15 auf 17 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei den anstehenden Quartalsbilanzen der europäischen Stahlunternehmen sehe er wenig Spielraum für positive Gewinnüberraschungen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für Anleger biete sich derzeit aber ein attraktiver Einstiegspunkt vor den Stahlpreiserhöhungen und einer voraussichtlichen Gewinnbeschleunigung im vierten Quartal sowie im Jahr 2027. Für die EU-Stahlunternehmen prognostiziert er für die Jahre 2027 und 2028 Ergebnissprünge (Ebitda) von 35 respektive 50 Prozent im Vergleich zu 2026./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST
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