ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 5,70 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für thyssenkrupp von 5,10 auf 5,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach einem teils mehr als 30-prozentigen Kursanstieg der europäischen Stahlaktien seit November sei er für die anstehenden Geschäftszahlen für das Schlussquartal 2022 vorsichtiger als der Konsens, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Diese dürften die Gewinnschätzungen für das Auftaktquartal sowie das Jahr 2023 insgesamt sinken lassen, wenngleich die JPMorgan-Ökonomen nun nicht mehr mit einer Rezession in Europa rechneten. Zudem bestehe immer noch die Gefahr einer US-Rezession im Schlussquartal./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / 20:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2023 / 00:15 / GMT

