United Parcel Service Aktie
WKN: 929198 / ISIN: US9113121068
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28.04.2026 22:34:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für UPS auf 118 Dollar - 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UPS (United Parcel Service) nach Zahlen zum ersten Quartal von 106 auf 118 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Brian P. Ossenbeck begründete das höhere Kursziel mit einer geänderten Bewertungsgrundlage. Operativ habe sich der Logistikkonzern hingegen schlechter geschlagen als erwartet, so der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 14:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 14:59 / EDT
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