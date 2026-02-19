ANALYSE-FLASH: JPMorgan lässt Air France-KLM auf 'Overweight' - Ziel 14,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat AIR France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das überraschend starke Schlussquartal 2025, das man einer besseren Preis- und Kostenkontrolle verdanke, sowie der positive Ausblick sollten den Aktien der Fluggesellschaft Schwung geben, schrieb Harry Gowers am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Er traut dem Unternehmen 2026 eine operative Ergebnismarge (Ebit) von mehr als sieben Prozent zu./rob/gl/ag

