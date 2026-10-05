Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|
05.10.2026 10:04:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan lässt Schneider Electric auf 'Overweight'; Ziel 345 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric mit Blick auf die geplante Übernahme von PTC auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Üblicherweise begeistere ein solch großer Zukauf europäische Investoren nicht, auch wenn der Technologiekonzern mit seinen Deals in der Vergangenheit strategisch überzeugt habe, schrieb Phil Buller in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. PTC sei aber ein Qualitätsunternehmen, und die Aktivitäten beider Unternehmen ergänzten sich eher, als sich zu überlappen./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 06:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 06:28 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|14:50
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|10:59
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08:50
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|07:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:50
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|10:59
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08:50
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|07:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:50
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|10:59
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08:50
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|07:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|273,70
|-9,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.