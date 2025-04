ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt Allianz mit 'Neutral' wieder auf - Ziel 350 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Allianz-Aktien (Allianz) beim Kursziel von 350 Euro mit "Neutral" wieder aufgenommen. Die Münchner dürften starkes Gewinnwachstum abliefern und seien auf dem Weg zurück zu einem der verlässlichsten Unternehmen der Branche, schrieb Analyst Kamran Hossain in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Die Aktien seien allerdings schon gut gelaufen und der Konsens liege am oberen Ende der Konzernziele. Er sieht daher kaum noch Spielraum für Outperformance und setzt eher auf Axa. JPMorgan hatte die Allianz-Papiere bis Sommer 2024 bei einem Kursziel von 300 Euro mit "Outperform" eingestuft und seither ausgesetzt. Seitdem zog der Kurs kräftig an und lag zuletzt leicht über dem neuen Kursziel./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2025 / 19:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2025 / 00:15 / GMT