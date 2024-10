ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt BASF mit 'Neutral' wieder auf - Ziel 52 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Papiere von BASF bei einem Kursziel von 52 Euro mit "Neutral" wieder aufgenommen. Die kurzfristigen Aussichten für die europäische Chemiebranche seien schwierig, schrieb Chetan Udeshi in seiner am Freitag vorliegenden Analyse. Timing und Ausmaß der Konjunkturimpulse Chinas sowie der Verlauf der Zinswende seien unklar. Er lobte bei BASF aber den jüngsten Kapitalmarkttag und die neue Strategie “Winning Ways”./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2024 / 01:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2024 / 01:15 / BST

