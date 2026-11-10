BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|
10.11.2026 08:49:39
ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt BAT mit 'Overweight' auf - Ziel 5300 Pence
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von British American Tobacco (BAT) (BAT) beim Kursziel von 5300 Pence mit "Overweight" wieder aufgenommen. Die neuen Produktkategorien (NGP) mit rauchfreien Alternativen heizten das Wachstum der Tabakbranche an, schrieb Edward Hockin am Montag. Sie leisteten einen immer bedeutenderen Gewinnbeitrag für die Konzerne. Bei British American Tobacco sieht Hockin aktuell die attraktivste Kombination aus Wachstum und Bewertung./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 00:15 / GMT
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
17:58
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Börse London: FTSE 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
08:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt BAT mit 'Overweight' auf - Ziel 5300 Pence (dpa-AFX)
|
09.11.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.11.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09.11.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
09.11.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 in Grün (finanzen.at)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|07:18
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|BAT Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:18
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|BAT Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:18
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|BAT Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BAT PLC (British American Tobacco)
|54,32
|1,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.