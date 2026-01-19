BBVA Aktie

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

19.01.2026 10:04:39

ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt BBVA mit 'Overweight' wieder auf - Ziel 23,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktien der BBVA nach einem Analystenwechsel beim Kursziel von 23,50 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Die Spanier böten Wachstum, attraktive Renditen für ihre Anleger und zusätzliche Optionen, schrieb die nun für die Großbank zuständige Expertin Marta Sanchez Romero am Freitagabend. BBVA habe innerhalb von drei Jahren wohl 30 Milliarden Euro zur Ausschüttung an die Anleger zur Verfügung./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

