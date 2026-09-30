Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|
30.09.2026 13:11:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt Deutsche Börse mit 'Overweight' wieder auf
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Deutschen Börse (Deutsche Börse) beim Kursziel von 345 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Bei den Eschbornern lobte Analyst Enrico Bolzoni in seinem Branchenkommentar vom Dienstag das starke Ergebniswachstum und die klassenbeste Diversifikation sowie das Kurspotenzial durch höhere Zinsen und die deutsche Rentenreform./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 19:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 00:15 / BST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
13:11
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt Deutsche Börse mit 'Overweight' wieder auf (dpa-AFX)
|
29.09.26
|EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
29.09.26
|EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
28.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt am Montagmittag (finanzen.at)
|
24.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag leichter (finanzen.at)
|
24.09.26
|DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.09.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|08:28
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08:28
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08:28
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|22.07.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|288,10
|0,49%