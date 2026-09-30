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WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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30.09.2026 13:11:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt Deutsche Börse mit 'Overweight' wieder auf

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Deutschen Börse (Deutsche Börse) beim Kursziel von 345 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Bei den Eschbornern lobte Analyst Enrico Bolzoni in seinem Branchenkommentar vom Dienstag das starke Ergebniswachstum und die klassenbeste Diversifikation sowie das Kurspotenzial durch höhere Zinsen und die deutsche Rentenreform./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 19:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 00:15 / BST

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