adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
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27.11.2026 07:49:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Adidas auf 'Neutral' - Ziel runter auf 184 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für adidas von 230 auf 184 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. 2027 dürfte das Wachstum in der Sportartikelbranche moderater werden und der Kampf um Marktanteile intensiver, schrieb Chiara Battistini am Donnerstag im großen Ausblick mit der Luxusbranche zusammen. Das Konsumumfeld bleibe volatil und fragil, die Berechenbarkeit schlecht. Die Experten bleiben daher selektiv und setzen auf mehrjährige Wachstumstreiber. Turnaroundstorys sehen sie eher skeptisch. Puma senken sie sogar auf "Underweight", sodass On die einzige Empfehlung im Sportartikelbereich bleibt./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 21:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:15 / GMT
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