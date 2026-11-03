Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
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03.11.2026 08:34:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Alstom auf 'Neutral' - Ziel runter auf 15,60 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom nach der Gewinnwarnung von 28 auf 15,60 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Vor allem das Ausmaß der Prognosesenkung habe überrascht, schrieb Akash Gupta am Montagabend. Denn der Bahntechnikkonzern sei mit seinen Zielen ja bereits zuvor unter den Markterwartungen geblieben. Gupta ging bisher von einer Belebung des Free Cashflow im zweiten Geschäftshalbjahr aus. Sie verzögere sich nun aber um mindestens zwölf Monate./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 00:15 / GMT
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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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Nachrichten zu Alstom S.A.
Analysen zu Alstom S.A.
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:07
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|06:55
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:07
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|06:55
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:07
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|06:55
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alstom S.A.
|11,15
|-3,46%
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