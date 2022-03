ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Chevron auf 'Underweight' - Ziel 169 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Chevron von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 140 auf 169 US-Dollar angehoben. Analyst Phil Gresh hob in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie seine Ölpreiserwartungen an und hält im Gesamtbild an seiner positiven Sicht auf große US-Ölkonzerne fest. Chevron sei unter diesen ein Unternehmen von hoher Qualität. Die Abstufung der Papiere begründete er aber mit der zuletzt drastisch gestiegenen Bewertung./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2022 / 01:44 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2022 / 05:00 / EST