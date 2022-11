ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Deutsche Post auf 'Neutral' - Ziel auf 41,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Post von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 50,90 auf 41,50 Euro gesenkt. Analyst Samuel Bland zeigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie überrascht von der recht robusten Kursentwicklung nach den Quartalszahlen und der Anpassung der Jahresziele. Bland konstatiert eine Trendverschlechterung in den wichtigen Bereichen Fracht und Express. Zudem hält er die Ziele für 2024 sowie die Markterwartungen an die Bonner nun für ziemlich optimistisch./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2022 / 23:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2022 / 02:27 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------