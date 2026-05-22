Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|
22.05.2026 07:49:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Evonik auf 'Underweight' - Ziel 14 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Evonik bei unverändertem Kursziel von 14 Euro von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. "Der Branchen-Blues kehrt wohl zurück", schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag nach seiner Analyse des europäischen Chemiesektors. Die Länge des Nahost-Kriegs bleibe zwar schwer einzuschätzen. Jüngste Daten hätten aber bereits gezeigt, dass der kurzfristige Rückenwind durch seine Verwerfungen schwächer ausfallen dürfte als gedacht und wohl auch bereits abflache. Die Anleger dürften also das zweite Quartal nicht allzu hoch hängen, denn ein schwaches zweites Halbjahr und auch 2027 rücken die strukturellen Probleme der Branche wieder in den Fokus: Immense Überkapazitäten und immer stärkere Konkurrenz bei Spezialprodukten aus China und dem Rest Asiens./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Evonik AG
|
07:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Evonik auf 'Underweight' - Ziel 14 Euro (dpa-AFX)
|
21.05.26
|EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
20.05.26
|Börse Frankfurt: MDAX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.05.26
|Aktien von LANXESS und Evonik schwächer: Chemietitel nach Jefferies-Report im Fokus (dpa-AFX)
|
20.05.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Evonik auf 'Buy' - Ziel hoch auf 20 Euro (dpa-AFX)
|
20.05.26
|MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Evonik-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
19.05.26