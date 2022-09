ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Fedex auf 'Neutral' - Ziel runter auf 214 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat FedEx von "Overweight" nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 258 auf 214 US-Dollar gesenkt. Die Ergebnisse hätten erheblich von Preisaufschlägen auf Treibstoff profitiert und damit die Schwäche im operativen Geschäft überdeckt, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gelte auch für den Ausblick auf das zweite Geschäftsquartal des Logistikkonzerns. Das Express-Geschäft könne zuletzt sogar Geld verloren haben./bek/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 23:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2022 / 00:15 / BST

