LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
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22.05.2026 09:34:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Lanxess auf 'Neutral' - Ziel 18 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat LANXESS bei unverändertem Kursziel von 18 Euro von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. "Der Branchen-Blues kehrt wohl zurück", schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag nach seiner Analyse des europäischen Chemiesektors. Die Länge des Nahost-Kriegs bleibe zwar schwer einzuschätzen. Jüngste Daten hätten aber bereits gezeigt, dass der kurzfristige Rückenwind durch seine Verwerfungen schwächer ausfallen dürfte als gedacht und wohl auch bereits abflache. Die Anleger dürften also das zweite Quartal nicht allzu hoch hängen, denn ein schwaches zweites Halbjahr und auch 2027 rücke die strukturellen Probleme der Branche wieder in den Fokus: Immense Überkapazitäten und immer stärkere Konkurrenz bei Spezialprodukten aus China und dem Rest Asiens./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / BST
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