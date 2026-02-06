Linde Aktie
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
|
06.02.2026 18:34:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Linde auf 'Neutral' - Ziel bleibt 455 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Linde nach Quartalszahlen von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die Maßnahme begründete Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem Erreichen seines unveränderten Kurszieles von 455 US-Dollar. Eine höhere Bewertung des des Gaskonzerns sei erst realistisch, wenn sich die Preise wieder positiver entwickelten./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:25 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:27 / EST
