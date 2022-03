ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Nokian auf 'Neutral' und Ziel auf 15,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Nokian von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 35,00 auf 15,50 Euro gesenkt. Die Abkehr von einer überwiegend russischen Autoreifenproduktion werde sich auf die Marge der Finnen auswirken, schrieb Analyst Akshat Kacker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er passte seine Prognosen an die dafür nötigen, zusätzlichen Investitionen und die erforderlichen strukturellen Veränderungen an./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2022 / 00:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2022 / 00:48 / GMT

