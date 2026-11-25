Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
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25.11.2026 08:04:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Renault auf 'Neutral' - Ziel runter auf 35 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Renault von 45 auf 35 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Bank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. BMW, Mercedes und Renault sehen die Experten weiter als attraktive Dividendenstorys. Darauf basiert bei Renault nun auch Asumendis Bewertungsansatz. Seine Ergebnisschätzungen kappte er bis 2028 im Schnitt um 8 Prozent aufgrund höherer Kosten und der Maßnahmen zum Erhalt der Marktanteile./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 22:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT
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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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Nachrichten zu Renault S.A.
|
15:58
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 sackt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.at)
|
12:26
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
10:03
|CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Renault-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Renault auf 'Neutral' - Ziel runter auf 35 Euro (dpa-AFX)
|
24.11.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
24.11.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
24.11.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Renault S.A.
|06:47
|Renault Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Renault Sell
|UBS AG
|10.11.26
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:47
|Renault Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Renault Sell
|UBS AG
|10.11.26
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|06:47
|Renault Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|27,35
|1,90%
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