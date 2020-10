ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt SAP auf 'Neutral' - Ziel 120 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat SAP (SAP SE) von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 160 auf 120 Euro gesenkt. Das dritte Quartal der Walldorfer habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Montag vorliegenden Studie. Noch schlimmer seien jedoch die reduzierten Ziele für das Gesamtjahr und auf mittlere Sicht. Pollard strich die SAP-Papiere auch von der "Analyst Focus List" der Investmentbank./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2020 / 00:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2020 / 00:53 / GMT

