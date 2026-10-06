Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
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06.10.2026 08:04:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Schneider Electric auf 'Neutral' - Ziel runter
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Schneider-Electric-Aktien (Schneider Electric) von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 345 auf 310 Euro gesenkt. Phil Buller verwies am Montag auf die vom Technologiekonzern angekündigte Übernahme von PTC. Der US-Softwarespezialist sei zwar ein guter Vermögenswert, und der Kursrutsch von Schneider sei übertrieben. Allerdings sei die Aktie des französischen Unternehmens zuletzt auch schon stark gelaufen. Sein Anlagehintergrund habe bisher vor allem auf dem organischen Wachstum des Energiemanagementgeschäfts basiert. Mit dem Zukauf bauten die Franzosen indes den weniger attraktiven Industrieautomatisierungsbereich aus. Vor diesem Hintergrund bevorzugt Buller nun den Schneider-Konkurrenten Legrand./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 21:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 00:15 / BST
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Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|271,80
|-1,70%