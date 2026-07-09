Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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09.07.2026 07:19:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Stellantis auf 'Neutral' - Ziel runter auf 6 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stellantis von 10 auf 6 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Jose Asumendi geht davon aus, dass der Autokonzern noch etwa 14 Monate benötigen wird, bis niedrigere Preise beim Teileeinkauf durchschlagen und sich auch in den Produkteinführungen 2027 und 2028 bemerkbar machen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals erwartet der Experte ziemlich mau, wie er am Mittwochabend schrieb. Die Realität sei, dass die Konkurrenz aus China den Europäern auf ihrem Heimatmarkt weitere Anteile wegnehme./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST
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