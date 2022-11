ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Teva Pharma auf 'Underweight' - Ziel auf 10 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Teva (Teva Pharmaceutical Industries) von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 11 auf 10 US-Dollar gesenkt. Der Generikahersteller sehe sich mit anhaltenden Herausforderungen mit Blick auf das Wachstum konfrontiert, schrieb Analyst Chris Schott in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies hätten die Geschäftszahlen zum dritten Quartal erneut belegt. Teile des Portfolios erodierten weiterhin, das Generikageschäft in Nordamerika schneide durchweg unterdurchschnittlich ab und die Chancen für das Biosimilar zum Rheumamedikament Humira seien nur begrenzt berechenbar./la/ag

