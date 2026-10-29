Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
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29.10.2026 09:49:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Adyen auf 1160 Euro - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adyen (Adyen BV Parts Sociales) von 1350 auf 1160 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Fokus beim Zahlungsabwickler habe sich vom Margenausblick hin zum Umsatzwachstum verschoben, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch in seinem Resümee des Quartalsberichts. Trotz wiederholt gesenkter Ziele erwarte Adyen weiterhin ein gutes Gewinnwachstum. Die Anleger dürften allerdings hinterfragen, warum die Kosten steigen müssten, um das aktuelle Wachstumstempo zu halten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:01 / GMT
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