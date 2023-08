ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Adyen auf 1500 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adyen (Adyen BV Parts Sociales) nach Halbjahreszahlen von 1850 auf 1500 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate seien schwach ausgefallen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Zahlungsabwickler müsse erkennen, dass es keinen Freifahrtschein für Ausgaben gebe, wenn das Wachstum unter der mittelfristigen Prognose liege. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2023 und 2024./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2023 / 06:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2023 / 06:08 / BST

