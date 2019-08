ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Airbus auf 161 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE (ex EADS)) nach Zahlen von 163 auf 161 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Erwartungen im ersten Halbjahr seien vom Flugzeugbauer weit übertroffen worden, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresprognose für den operativen Gewinn impliziere somit ein zum Vorjahr rückläufiges zweites Halbjahr. Dies habe es in den vergangenen sechs Jahren nie gegeben. Nach einer Anpassung seiner Schätzungen bleibe Airbus sein "Top Pick"./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 21:54 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / 21:59 / BST

