AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
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02.11.2026 08:04:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Aixtron auf 52,50 Euro - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron (AIXTRON SE) von 54 auf 52,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse des Chip-Ausrüsters hätten seine Empfehlung untermauert, schrieb Craig McDowell am Freitagabend in seinem Resümee. Der Optoelektronik-Zyklus werde immer größer und nachhaltiger. Parallel dazu erhole sich das Geschäft mit Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC). Das etwas geringere Kursziel resultiert aus einem Wechsel der Bewertungsmethode auf Basis der Schätzungen für 2028./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 19:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:15 / GMT
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