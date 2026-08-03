AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|
03.08.2026 11:04:39
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Aixtron auf 60 Euro - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron (AIXTRON SE) nach Zahlen zum zweiten Quartal von 70 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Der Tenor eines Gesprächs mit Finanzchef Christian Danninger sei "extrem positiv" gewesen, schrieb Craig A McDowell in einer Einschätzung am Montag. Danniger habe von einer hohen und andauernden Nachfrage nach Optoelektronik berichtet. Der Top-Manager habe jedoch gleichzeitig eingeräumt, dass eine Rückkehr zu Wachstum in der Leistungselektronik ungewiss sei./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
11:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Aixtron auf 60 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
11:00
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
10:00
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
31.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
31.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt zum Ende des Freitagshandels nach (finanzen.at)
|
31.07.26
|XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
31.07.26
|Schwacher Handel: MDAX verliert (finanzen.at)
|
31.07.26
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu AIXTRON SE
|09:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|23.06.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|12.06.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|36,75
|0,91%