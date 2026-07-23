ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Alphabet A-Aktie - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie (Alphabet A (ex Google)) nach Zahlen zum zweiten Quartal von 460 auf 420 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Stärke im Cloud- und Suchmaschinengeschäft belegten die Umsätze im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz, schrieb Doug Anmuth in einer Einschätzung am Donnerstag. Gleichzeitig stiegen allerdings die Kapitalausgaben des Technologiekonzerns. Kursrücksetzer rät der Experte für Käufe zu nutzen./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:58 / EDT

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