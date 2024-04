ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Apple auf 210 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 215 auf 210 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Im Gegensatz zur Verschlechterung der Fundamentaldaten - sowohl in Bezug auf die Hardware-Nachfrage als auch auf die Wachstumsaussichten für Dienstleistungen - habe sich das Interesse an Apple-Aktien bei einer breiteren Gruppe von Anlegern verbessert, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Langfristige Investoren hätten mit Gegenwind aus verschiedenen Richtungen zu kämpfen, doch gleichzeitig nutzten Hedge-Fonds diesen, um im Vorfeld des KI-getriebenen Aufwertungszyklus taktische Einstiegsmöglichkeiten zu schaffen./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2024 / 00:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2024 / 05:00 / BST

